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https://tr.sputniknews.com/20220620/babasinin-balik-avlamak-icin-elektrik-akimi-verdigi-suda-hayatini-kaybetti-1057632768.html
Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda hayatını kaybetti
Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda hayatını kaybetti
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 14 yaşındaki Eren Yıldız babası Hakan Yıldız’ın balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı ve hayatını... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T06:58+0300
2022-06-20T06:58+0300
türkiye
aydın
balık tutmak
elektrik
ölüm
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Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
türkiye
aydın
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aydın, balık tutmak, elektrik, ölüm

Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda hayatını kaybetti

06:58 20.06.2022
© DHABabasının balık avlamak için elektrik verdiği suya giren Eren Yıldız hayatını kaybetti
Babasının balık avlamak için elektrik verdiği suya giren Eren Yıldız hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© DHA
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 14 yaşındaki Eren Yıldız babası Hakan Yıldız’ın balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı ve hayatını kaybetti.
Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.
Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.
Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
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