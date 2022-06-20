https://tr.sputniknews.com/20220620/babasinin-balik-avlamak-icin-elektrik-akimi-verdigi-suda-hayatini-kaybetti-1057632768.html

Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda hayatını kaybetti

Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda hayatını kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 14 yaşındaki Eren Yıldız babası Hakan Yıldız’ın balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı ve hayatını... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T06:58+0300

2022-06-20T06:58+0300

2022-06-20T06:58+0300

türkiye

aydın

balık tutmak

elektrik

ölüm

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Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aydın, balık tutmak, elektrik, ölüm