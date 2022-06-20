https://tr.sputniknews.com/20220620/bakan-nebati-enflasyon-farklari-temmuz-ayinda-gecerli-olacak-1057652698.html
Bakan Nebati: Enflasyon farkları Temmuz ayında geçerli olacak
Bakan Nebati: Enflasyon farkları Temmuz ayında geçerli olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta “Enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:47+0300
2022-06-20T14:47+0300
2022-06-20T14:47+0300
ekonomi
ömer fethi gürer
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
enflasyon
zam
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları sordu.Gürer önergede "Emeklilere seyyanen zam olup olmadığını, emekliye refahtan pay verilmesi için bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini, en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine yükselip yükseltilmeyeceğini" sordu.‘Emekliye yüzde 7 zam yapılacak’Gürer’in soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzası ile verilen yanıtta “Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2022 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı dahil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup Temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” ifadesine yer verildi.‘En düşük emekli ücreti 2 bin 500 TL’Soru önergesine verilen yanıtta “Ayrıca, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 2.500 TL'ye yükseltilmiştir. Soru önergesinde yer alan diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesindedir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/emekli-maasi-kadar-nafaka-oduyor-maasindan-25-tl-kaldi-1056736394.html
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ömer fethi gürer, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, enflasyon, zam
Bakan Nebati: Enflasyon farkları Temmuz ayında geçerli olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta “Enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları sordu.
Gürer önergede "Emeklilere seyyanen zam olup olmadığını, emekliye refahtan pay verilmesi için bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini, en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine yükselip yükseltilmeyeceğini" sordu.
‘Emekliye yüzde 7 zam yapılacak’
Gürer’in soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzası ile verilen yanıtta “Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2022 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı dahil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup Temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” ifadesine yer verildi.
‘En düşük emekli ücreti 2 bin 500 TL’
Soru önergesine verilen yanıtta “Ayrıca, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 2.500 TL'ye yükseltilmiştir. Soru önergesinde yer alan diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesindedir” denildi.