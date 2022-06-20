https://tr.sputniknews.com/20220620/beton-mikseri-karsi-seride-gecti-2-kisi-hayatini-kaybetti-1057649461.html
Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri karşı şeride geçip, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:53+0300
2022-06-20T13:53+0300
2022-06-20T13:53+0300
türkiye
türkiye
bursa
trafik kazası
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Bursa'da meydana gelen kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi.Erol Yılmaz yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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türkiye, bursa, trafik kazası
Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
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Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri karşı şeride geçip, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'da meydana gelen kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi.
Erol Yılmaz yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.