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Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri karşı şeride geçip, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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trafik kazası
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Bursa'da meydana gelen kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi.Erol Yılmaz yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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türkiye, bursa, trafik kazası

Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti

13:53 20.06.2022
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜLBeton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Beton mikseri karşı şeride geçti: 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜL
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Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri karşı şeride geçip, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'da meydana gelen kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi.
Erol Yılmaz yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
11 Haziran , 16:09
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