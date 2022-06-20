https://tr.sputniknews.com/20220620/beyaz-tv-yayininda-cin-cikarma-seansi-bir-bucuk-dakikada-cikartirim-cayimi-icer-giderler-1057635448.html
Beyaz TV yayınında 'cin çıkarma seansı': Bir buçuk dakikada çıkartırım, çayımı içer giderler
Beyaz TV yayınında 'cin çıkarma seansı': Bir buçuk dakikada çıkartırım, çayımı içer giderler
Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman, Beyaz TV canlı yayınında izleyicilere cin çıkarma seansı yaptı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T09:32+0300
2022-06-20T09:32+0300
2022-06-20T09:52+0300
yaşam
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beyaz tv
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Pelin Hürman isimli 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beyaz TV canlı yayınında izleyicilere cin çıkarma seansı yaptı. Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yaptı. Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini belirterek, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadelerini kullandı. Hürman, içlerinde cin olanların kendisini ekranda farklı yüz olarak göreceklerini iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20200411/beyaz-tv-sunucusu-sarikaya-kola-almasaniz-olur-musunuz-1041804797.html
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televizyon, cin, beyaz tv
Beyaz TV yayınında 'cin çıkarma seansı': Bir buçuk dakikada çıkartırım, çayımı içer giderler
09:32 20.06.2022 (güncellendi: 09:52 20.06.2022) Abone ol
Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman, Beyaz TV canlı yayınında izleyicilere cin çıkarma seansı yaptı.
Pelin Hürman isimli 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beyaz TV canlı yayınında izleyicilere cin çıkarma seansı yaptı.
Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yaptı. Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini belirterek, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadelerini kullandı.
Hürman, içlerinde cin olanların kendisini ekranda farklı yüz olarak göreceklerini iddia etti.