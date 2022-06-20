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Biden'dan benzine 'vergi muafiyeti' sinyali
Biden'dan benzine 'vergi muafiyeti' sinyali
ABD Başkanı Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:54+0300
2022-06-20T22:54+0300
dünya
abd
joe biden
benzin
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Önceki gün bisikletten düşen Biden’a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız” ifadesini kullandı.- Biden, Ukrayna'nın AB üyeliğini olası görüyorUkrayna’yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.Biden, gelecek hafta Avrupa’ya yapacağı ziyarette Ukrayna’nın programda olmadığını dile getirdi.Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html
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abd, joe biden, benzin, ukrayna

Biden'dan benzine 'vergi muafiyeti' sinyali

22:54 20.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.
Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Önceki gün bisikletten düşen Biden’a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız” ifadesini kullandı.

- Biden, Ukrayna'nın AB üyeliğini olası görüyor

Ukrayna’yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.
Biden, gelecek hafta Avrupa’ya yapacağı ziyarette Ukrayna’nın programda olmadığını dile getirdi.
Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık" dedi.
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
18 Haziran , 18:00
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