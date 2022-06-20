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https://tr.sputniknews.com/20220620/bogdanov-turkiyenin-suriyede-operasyon-duzenlemekten-vazgecmesini-umuyoruz-1057645444.html
Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz
Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye’nin Suriye’de olası bir operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umduklarını, konuyla ilgili diplomatik... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
türkiye
mihail bogdanov
operasyon
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Bogdanov, Türkiye’yi Suriye’de operasyon gerçekleştirmekten vazgeçmeye ikna etmeyi umduklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Bogdanov, “Kendileri ile çalışmaya devam ediyoruz. Siyasi-diplomatik manada bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.Bogdanov, Türkiye ile ikili temaslarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/putinin-suriye-ozel-temsilcisi-suriyenin-kuzeyinde-turk-ordusuyla-savasmayi-planlamiyoruz-1057517047.html
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rusya, türkiye, mihail bogdanov, operasyon

Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz

12:53 20.06.2022 (güncellendi: 12:56 20.06.2022)
© SputnikMihail Bogdanov
Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye’nin Suriye’de olası bir operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umduklarını, konuyla ilgili diplomatik çalışmaların süreceğini ifade etti.
Bogdanov, Türkiye’yi Suriye’de operasyon gerçekleştirmekten vazgeçmeye ikna etmeyi umduklarını söyledi.
Gazetecilere konuşan Bogdanov, “Kendileri ile çalışmaya devam ediyoruz. Siyasi-diplomatik manada bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.
Bogdanov, Türkiye ile ikili temaslarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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