https://tr.sputniknews.com/20220620/bogdanov-turkiyenin-suriyede-operasyon-duzenlemekten-vazgecmesini-umuyoruz-1057645444.html
Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz
Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye’nin Suriye’de olası bir operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umduklarını, konuyla ilgili diplomatik... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:53+0300
2022-06-20T12:53+0300
2022-06-20T12:56+0300
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Bogdanov, Türkiye’yi Suriye’de operasyon gerçekleştirmekten vazgeçmeye ikna etmeyi umduklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Bogdanov, “Kendileri ile çalışmaya devam ediyoruz. Siyasi-diplomatik manada bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.Bogdanov, Türkiye ile ikili temaslarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/putinin-suriye-ozel-temsilcisi-suriyenin-kuzeyinde-turk-ordusuyla-savasmayi-planlamiyoruz-1057517047.html
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rusya, türkiye, mihail bogdanov, operasyon
Bogdanov: Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umuyoruz
12:53 20.06.2022 (güncellendi: 12:56 20.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye’nin Suriye’de olası bir operasyon düzenlemekten vazgeçmesini umduklarını, konuyla ilgili diplomatik çalışmaların süreceğini ifade etti.
Bogdanov, Türkiye’yi Suriye’de operasyon gerçekleştirmekten vazgeçmeye ikna etmeyi umduklarını söyledi.
Gazetecilere konuşan Bogdanov, “Kendileri ile çalışmaya devam ediyoruz. Siyasi-diplomatik manada bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.
Bogdanov, Türkiye ile ikili temaslarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.