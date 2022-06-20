CANLI | Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın tahıl ihracatı sorunun çözme konusunda BM'ye güveniyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde tahıl ihracatını sürdürmesi konusuna çözüm bulacağından emin olduklarını söyledi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Borrell, "İlerliyoruz, umarım kimse uluslararası toplumun baskısına direnemez. Ve umuyorum ki, ki umut etmekten öte buna eminim, BM sonunda bir anlaşmaya varacaktır. BM'nin Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatına konulan engeli kaldırma çabalarını destekliyoruz" dedi.

Yaklaşmakta olan gıda güvenliği krizinin 'özellikle Afrika'da büyük bir kıtlığa' yol açma tehdidi barındırdığını kaydeden Borrell, Rusya'yı hedef alan mevcut AB yaptırımlarının, gıda ya da gübre ihracatını hedef almadığını ve meydana gelen enerji veya gıda krizleriyle herhangi bir ilgisi olmadığı iddiasını yineledi.