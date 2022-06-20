CANLI | Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Karadeniz’de Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj platformlarına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu en az 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
İspanyol El Pais gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki geleneksel ittifakları sarstığını yazdı.
Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Vilnius'un Kaliningrad Bölgesi'ne transit geçişleri durdurması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu eski başkanı Tümgeneral Stanislaw Kozei, NATO'ya Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan etme ve oradaki Rus füzelerini vurma önerisinde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: