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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/canli--polonya-disisleri-ukraynada-savasan-polonyali-parali-askerler-hakkinda-bilgimiz-yok--1057658229.html
CANLI | Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü
CANLI | Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 7 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi. Moskova Borsası'nda ruble/dolar paritesi 55.44 düzeyine kadar... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-20T16:31+0300
ukrayna krizi
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Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye

CANLI | Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü

16:21 20.06.2022 (güncellendi: 16:31 20.06.2022)
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Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 7 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi. Moskova Borsası'nda ruble/dolar paritesi 55.44 düzeyine kadar gerilerken bu, Temmuz 2015'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Karadeniz’de Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj platformlarına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu en az 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
İspanyol El Pais gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki geleneksel ittifakları sarstığını yazdı.
Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Vilnius'un Kaliningrad Bölgesi'ne transit geçişleri durdurması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu eski başkanı Tümgeneral Stanislaw Kozei, NATO'ya Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan etme ve oradaki Rus füzelerini vurma önerisinde bulundu.
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Kırım lideri Aksenov: Karadeniz’deki sondaj platformlarına saldırı düzenlendi
05:51
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:17 20.06.2022
Bloomberg: AB, bu hafta Ukrayna'ya 9 milyar euro'luk yardım planını açıklayacak
Bloomberg ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için 9 milyar euro'luk mali yardım paketinin detaylarını bu hafta kesinleştireceğini duyurdu.
Ajansa göre, planın hafta sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri AB liderleri, Ukrayna'nın yeniden inşası ve ülkenin AB'ye üyelik sürecini görüşmek üzere bir araya gelecek.
17:12 20.06.2022
Ukrayna yargısı, ana muhalefetteki Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin faaliyetini yasakladı
Ukrayna Adalet Bakanlığı, yargı erkinin, ana muhalefetteki Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin faaliyetlerini yasakladığını ve partinin mal varlıklarını kamulaştırılması kararını aldığını duyurdu.
Kararın 8. İdari Temyiz Mahlemesi tarafından alındığını belirten bakanlık, partinin tüm mülklerinin, fonlarının ve diğer varlıklarının devlete devredilmesine hükmedildiğini bildirdi.

Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi, Rusya'yla ilişkilerin düzeltilmesini, Kiev'in Donetsk ve Lugansk'la doğrudan müzakereler yürütmesini, Rusçayı yasaklayan dil, eğitim yasalarının ve aklanma yasalarının kaldırılmasını öngören politikaları destekliyor.

Partinin liderleri arasında vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan Viktor Medvedçuk da yer alıyor.
17:03 20.06.2022
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
DÜNYA
Ukrayna parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti
17:03
16:53 20.06.2022
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın tahıl ihracatı sorunun çözme konusunda BM'ye güveniyoruz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde tahıl ihracatını sürdürmesi konusuna çözüm bulacağından emin olduklarını söyledi.
AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Borrell, "İlerliyoruz, umarım kimse uluslararası toplumun baskısına direnemez. Ve umuyorum ki, ki umut etmekten öte buna eminim, BM sonunda bir anlaşmaya varacaktır. BM'nin Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatına konulan engeli kaldırma çabalarını destekliyoruz" dedi.
Yaklaşmakta olan gıda güvenliği krizinin 'özellikle Afrika'da büyük bir kıtlığa' yol açma tehdidi barındırdığını kaydeden Borrell, Rusya'yı hedef alan mevcut AB yaptırımlarının, gıda ya da gübre ihracatını hedef almadığını ve meydana gelen enerji veya gıda krizleriyle herhangi bir ilgisi olmadığı iddiasını yineledi.
16:30 20.06.2022
Ruble, dolar karşısında 2015'ten bu yana ilk kez 55 seviyelerini gördü
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 7 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi.

Moskova Borsası'nda ruble/dolar paritesi 55.44 düzeyine kadar gerilerken bu, Temmuz 2015'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. O dönemde ruble, dolar karşısında 55.25 seviyesine kadar gerilemişti.

7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte ruble, dolar ve euro karşısında tarihinin en yüksek seviyelerini görmüştü. Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından değer kazanma sürecini hızlandırdı.

Mayıs sonunda Bloomberg, Rus rublesini 2022'de en iyi çıkış yapan para birimi olarak nitelemişti. Yılbaşından Mayıs sonuna kadar dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kazanan ruble, Bloomberg uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan 31 para birimi arasında birinci sırada yer almıştı.
16:20 20.06.2022
Polonya Dışişleri: Ukrayna'da savaşan Polonyalı paralı askerler hakkında bilgimiz yok
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Varşova'nın Ukrayna'daki çatışmalara kaç Polonyalının katıldığı konusunda bilgi sahip olmadığını söyledi.
RMF FM radyosuna konuşan Przydacz, "Polonya-Ukrayna sınırını bir şekilde geçen, ziyaretlerinin iş veya turizm gibi farklı amaçlarla olduğunu beyan eden Polonyalılar var. Elbette İçişleri Bakanlığı'nın, Polonya vatandaşlarının sayısı hakkında bilgisi var. Bunlar Ukrayna'ya çeşitli amaçlarla giden binlerce insan. Aynı zamanda orada savaşanlarla ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.
Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin büyük kısmının Ukrayna'dan geldiğini duyurmuştu.
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