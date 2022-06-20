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Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak
Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak
Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:56+0300
2022-06-20T19:59+0300
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azez
suriye
ismail çataklı
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin hızlanacağını söyleyen Çataklı, “Bulunduğumuz bölgede 350-400 binleri bulan düzensiz bir yerleşme vardı. Bu bölgede AFAD koordinasyonunda yapılan en önemli faaliyet bu düzensiz kampları düzenli hale getirmekti. Şimdi bu noktada ikinci aşamaya geçildi ve bu aşama ile bir kısmı çadırdan briket eve geçmekti. Briket ev ve konteynerde yüzde 50’yi geçtik" dedi.'Bu bölgede konut aşamasına geçtik'"Şimdi de bunun ileri versiyonuna geçerek konut aşamasına geldik" diye devam eden Çataklı, şunları ekledi:'Kamplarda ve çadırlarda yaşayanlar konutlara yerleştiriliyor'Azez ilçesindeki düzenli konut bölgesinde inceleme yapan Çataklı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan konutlara Azez'deki kamp ve çadırlarda yaşayanların yerleştirildiğini belirten Çataklı, konutların AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını aktardı. Çataklı, yeni konut bölgelerinde okul ve cami de yapıldığını söyledi.1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacakÖzellikle geri dönüşleri hızlandırmaya yönelik çalışmaların da yoğunlaştırıldığını söyleyen Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağına dikkati çekti. Çataklı, söz konusu konutların 13 ayrı noktada yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını söyledi. Çataklı, bu konutların 13 ayrı şehir gibi düşünülebileceğini ve buraya gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelileri yerleştirmeyi planladıklarını ifade etti.
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azez, suriye, ismail çataklı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, recep tayyip erdoğan

Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak

19:56 20.06.2022 (güncellendi: 19:59 20.06.2022)
© İHA / LİDER OLGUN - SAİD VAKKAS YAĞCIİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA / LİDER OLGUN - SAİD VAKKAS YAĞCI
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Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin hızlanacağını ve 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağını söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu.
Yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin hızlanacağını söyleyen Çataklı, “Bulunduğumuz bölgede 350-400 binleri bulan düzensiz bir yerleşme vardı. Bu bölgede AFAD koordinasyonunda yapılan en önemli faaliyet bu düzensiz kampları düzenli hale getirmekti. Şimdi bu noktada ikinci aşamaya geçildi ve bu aşama ile bir kısmı çadırdan briket eve geçmekti. Briket ev ve konteynerde yüzde 50’yi geçtik" dedi.

'Bu bölgede konut aşamasına geçtik'

"Şimdi de bunun ileri versiyonuna geçerek konut aşamasına geldik" diye devam eden Çataklı, şunları ekledi:
Bu noktada daha düzenli konut aşamasına geçerek mahalle ve ilçe büyüklüğünde temel sosyal mekanların, cami ve okulların bulunduğu alana geçildi. Bunlar sivil toplum kuruluşlarının eliyle yapıldı. Bu gezdiğimiz nokta da bunun bir örneği. Burası 200 bin kişinin hala kamplarda kaldığı bir bölge ve bunların çoğu savaşta yakınlarını, evini kaybetmiş insanlar. O yüzden bu bölgede konut aşamasına geçtik. Bu bölgede 6 milyona yakın insan var. Bunların birçoğu Suriye’nin diğer bölgelerinden gelen insanlar. Bunlar için briket evler haricinde ikinci aşama olarak artık konut yapımına geçtik. Bu konutları sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların desteğiyle yapıyoruz."

'Kamplarda ve çadırlarda yaşayanlar konutlara yerleştiriliyor'

Azez ilçesindeki düzenli konut bölgesinde inceleme yapan Çataklı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan konutlara Azez'deki kamp ve çadırlarda yaşayanların yerleştirildiğini belirten Çataklı, konutların AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını aktardı. Çataklı, yeni konut bölgelerinde okul ve cami de yapıldığını söyledi.

1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak

Özellikle geri dönüşleri hızlandırmaya yönelik çalışmaların da yoğunlaştırıldığını söyleyen Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağına dikkati çekti. Çataklı, söz konusu konutların 13 ayrı noktada yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını söyledi. Çataklı, bu konutların 13 ayrı şehir gibi düşünülebileceğini ve buraya gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelileri yerleştirmeyi planladıklarını ifade etti.
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