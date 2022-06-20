https://tr.sputniknews.com/20220620/catakli-1-milyon-suriyelinin-gonullu-geri-donusune-yonelik-240-bin-konut-yapilacak-1057666668.html

Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak

Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacak

Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T19:56+0300

2022-06-20T19:56+0300

2022-06-20T19:59+0300

türkiye

azez

suriye

ismail çataklı

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afad

recep tayyip erdoğan

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin hızlanacağını söyleyen Çataklı, “Bulunduğumuz bölgede 350-400 binleri bulan düzensiz bir yerleşme vardı. Bu bölgede AFAD koordinasyonunda yapılan en önemli faaliyet bu düzensiz kampları düzenli hale getirmekti. Şimdi bu noktada ikinci aşamaya geçildi ve bu aşama ile bir kısmı çadırdan briket eve geçmekti. Briket ev ve konteynerde yüzde 50’yi geçtik" dedi.'Bu bölgede konut aşamasına geçtik'"Şimdi de bunun ileri versiyonuna geçerek konut aşamasına geldik" diye devam eden Çataklı, şunları ekledi:'Kamplarda ve çadırlarda yaşayanlar konutlara yerleştiriliyor'Azez ilçesindeki düzenli konut bölgesinde inceleme yapan Çataklı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan konutlara Azez'deki kamp ve çadırlarda yaşayanların yerleştirildiğini belirten Çataklı, konutların AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını aktardı. Çataklı, yeni konut bölgelerinde okul ve cami de yapıldığını söyledi.1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacakÖzellikle geri dönüşleri hızlandırmaya yönelik çalışmaların da yoğunlaştırıldığını söyleyen Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağına dikkati çekti. Çataklı, söz konusu konutların 13 ayrı noktada yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını söyledi. Çataklı, bu konutların 13 ayrı şehir gibi düşünülebileceğini ve buraya gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelileri yerleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

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azez, suriye, ismail çataklı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, recep tayyip erdoğan