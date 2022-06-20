https://tr.sputniknews.com/20220620/cay-kanununda-degisiklik-teklifi-tbmmye-sunuldu-hedefimiz-uretici-ve-tuketiciyi-korumak-1057662789.html

'Çay Kanunu'nda Değişiklik' teklifi TBMM'ye sunuldu: 'Hedefimiz üretici ve tüketiciyi korumak'

'Çay Kanunu'nda Değişiklik' teklifi TBMM'ye sunuldu: 'Hedefimiz üretici ve tüketiciyi korumak'

AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanunu'nda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte imzası... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T18:36+0300

2022-06-20T18:36+0300

2022-06-20T18:47+0300

çay

türkiye

kanun teklifi

hayati yazıcı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Meclis Başkanlığına sunulan Çay Kanunu Teklifi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Çay Kanunu ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmaların tamamlandığını belirtti.Söz konusu çalışmaların, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi temsilcileri başta olmak üzere üniversitelerden akademisyenler, üretici, sanayici, ihracatçı, sivil toplum kuruluşları ve sektörün tüm paydaşlarının katkısıyla katılımcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle birlikte kanun teklifi haline getirildiğini bildiren Yazıcı, çalışmalarda, iç talebi yerli üretimle karşılayacak şekilde çay sektörünün düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi amacıyla çayın üretimden tüketime tüm aşamalarının bilimsel ve hukuksal verilerle düzenlenerek ülke ekonomisine katkısının artırılması ve dünya piyasaları ile rekabet edebilecek seviyeye getirilmesine yönelik perspektifin esas alındığını vurguladı.Bu yaklaşımla çay sektörünün paydaşları ve tüm yönlerini kapsayan kanun teklifinin Meclise sunulduğuna değinen Yazıcı, "Yeni Çay Kanunu teklifimizle Türk çayından marka ürünler oluşturabilmenin yasal zemininin güçlendirilmesi, dünya piyasalarında rekabet edebilecek konuma gelebilmesi için çayın kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması, üretici ve tüketici çıkarlarının korunması ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemi hedeflenmiştir" ifadesini kullandı.Yaklaşık 70 yılı aşkın süredir fidan yenilemesi yapılmayan çok sayıda çay bahçesi bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, şunları belirtti:Yazıcı, teklifin, çay ürününün dikiminden yetiştirilmesine, toplanıp pazarlanmasına kadar tüm aşamaları kapsayan düzenlemeleri içerdiğine işaret ederek, "Kayıtlılık, izlenebilirlik gibi verilerle üretim planlamasının yapılması, böylece arz ve talep dengesine göre etkin kontrol ve denetimi sağlayan kural ve mekanizmalar öngörülüyor. 2008'den bu yana çay sektörünün tüm tarafların bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Ulusal Çay Konseyi, yaş çay yaprağı fiyatının belirlenmesinde aktif ve etkin bir hale getiriliyor, böylece paylaşımcı bir yaklaşımla üretici ve tüketici birlikte gözetilerek yaş çay alım fiyatında istikrar hedefleniyor" bilgisini paylaştı.Çay tarımı yapılan tüm illerde mevcut ticaret borsalarında tescil edilen kuru çayın alım ve satımını yapabilmelerine olur verileceğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:Çay Kanunu teklifine ilişkin bazı ayrıntılarsa şöyle:

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çay, kanun teklifi, hayati yazıcı