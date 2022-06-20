https://tr.sputniknews.com/20220620/cekmekoyde-bir-cocugu-taciz-ettigi-iddia-edilen-sahis-bolge-sakinleri-tarafindan-dovuldu-1057673365.html

Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü

Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü

İstanbul Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis, çocuğu taciz... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T22:35+0300

2022-06-20T22:35+0300

2022-06-20T22:49+0300

türkiye

çocuk istismarı

istanbul

çekmeköy

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Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize maruz bırakılan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge sakinlerinin elinden kurtarılarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

istanbul

çekmeköy

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çocuk istismarı, istanbul, çekmeköy