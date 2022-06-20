Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü
22:35 20.06.2022 (güncellendi: 22:49 20.06.2022)
© İHA / EMRE SERTDEMİR-AW650406Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü
© İHA / EMRE SERTDEMİR-AW650406
İstanbul Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis, çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsı gözaltına aldı.
Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize maruz bırakılan çocuk tarafından mahallede görüldü.
Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge sakinlerinin elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge sakinlerinin elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü https://t.co/RLzqA3rbii pic.twitter.com/kLO1Y83PBu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 20, 2022