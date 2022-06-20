Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220620/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1057665335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:42+0300
2022-06-20T19:45+0300
recep tayyip erdoğan
antonio guterres
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1057665335.jpg?1655743534
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, antonio guterres, ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

19:42 20.06.2022 (güncellendi: 19:45 20.06.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların çözümüne dair girişimler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала