https://tr.sputniknews.com/20220620/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1057665335.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T19:42+0300

2022-06-20T19:42+0300

2022-06-20T19:45+0300

recep tayyip erdoğan

antonio guterres

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

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2022

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recep tayyip erdoğan, antonio guterres, ukrayna krizi