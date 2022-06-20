https://tr.sputniknews.com/20220620/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1057665335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:42+0300
2022-06-20T19:42+0300
2022-06-20T19:45+0300
recep tayyip erdoğan
antonio guterres
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1057665335.jpg?1655743534
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, antonio guterres, ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
19:42 20.06.2022 (güncellendi: 19:45 20.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların çözümüne dair girişimler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.