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https://tr.sputniknews.com/20220620/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuyla-ilgili-muzakereler-surecek-1057664521.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili müzakereler sürecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili müzakereler sürecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:08+0300
2022-06-20T19:45+0300
ibrahim kalın
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulundu.Burada basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı.Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemleriCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemlerini "örgütün yıllar içerisinde kazandığı mevcudiyetin somut göstergesi" olarak değerlendirdi.PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini ifade eden Kalın, İsveçli yetkililerden de bu yönde olumlu söylemler duyduklarını, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğinin söylendiğini, ancak bunu tam olarak ne olduğunun ilerleyen süreçte görüleceğini söyledi.Kalın, "PKK'nın Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet zinciri içerisinde bulunmasının kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu konunun yakın takipçisi olduklarını kaydetti.
isveç
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ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili müzakereler sürecek

19:08 20.06.2022 (güncellendi: 19:45 20.06.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulundu.
Burada basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı.
Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.
Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.

PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemlerini "örgütün yıllar içerisinde kazandığı mevcudiyetin somut göstergesi" olarak değerlendirdi.
PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini ifade eden Kalın, İsveçli yetkililerden de bu yönde olumlu söylemler duyduklarını, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğinin söylendiğini, ancak bunu tam olarak ne olduğunun ilerleyen süreçte görüleceğini söyledi.
Kalın, "PKK'nın Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet zinciri içerisinde bulunmasının kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu konunun yakın takipçisi olduklarını kaydetti.
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