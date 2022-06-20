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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/danimarkada-dogalgaz-krizi-uyarisi-onlarca-sirket-kapanabilir-1057650315.html
Danimarka'da doğalgaz krizi uyarısı: Onlarca şirket kapanabilir
Danimarka'da doğalgaz krizi uyarısı: Onlarca şirket kapanabilir
Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, ülkenin yerel üretim maliyetlerinde artışa ve düzinelerce şirketin kapanmasına yol açabilecek türden... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:09+0300
2022-06-20T14:09+0300
ukrayna krizi
danimarka
doğalgaz
şirket
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Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, Avrupa genelinde Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle oluşan doğalgaz kıtlığının Danimarka'ya olan etkilerini değerlendirdi.Ranis, yaptığı açıklamada "Şüphesiz çok ciddi bir durumdayız ve gerçek bir gaz tedarik krizine girebiliriz. Bu da koruma alamayan şirketlerin tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ve bunun maliyetli olabileceği anlamına geliyor" dedi.Danimarka Enerji Bakanlığı'nın 2022-2023 dönemi için hazırladığı, acil bir durumda doğalgaz tedariki alamayacak 'korumasız şirketler' listesinde 50 kuruluş yer alıyordu.Ranis, "Doğalgaz fiyatları tekrar kayda değer ölçüde yükseliyor ve bu, Danimarkalı şirketler için üretim yapmayı çok daha maliyetli hale getiriyor ve sonunda mallar daha pahalı hale geliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda'ya, doğalgaz ticaretinde ödemeyi rubleyle yapmayı reddetmeleri nedeniyle gaz akışını kesmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220618/gazprom-turkakimda-21-28-haziranda-planli-bakim-calismasi-yapilacak-gaz-akisi-duracak-1057588736.html
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danimarka, doğalgaz, şirket

Danimarka'da doğalgaz krizi uyarısı: Onlarca şirket kapanabilir

14:09 20.06.2022
© REUTERS / Eric Gaillarddoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
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Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, ülkenin yerel üretim maliyetlerinde artışa ve düzinelerce şirketin kapanmasına yol açabilecek türden bir doğalgaz tedarik kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, Avrupa genelinde Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle oluşan doğalgaz kıtlığının Danimarka'ya olan etkilerini değerlendirdi.
Ranis, yaptığı açıklamada "Şüphesiz çok ciddi bir durumdayız ve gerçek bir gaz tedarik krizine girebiliriz. Bu da koruma alamayan şirketlerin tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ve bunun maliyetli olabileceği anlamına geliyor" dedi.
Danimarka Enerji Bakanlığı'nın 2022-2023 dönemi için hazırladığı, acil bir durumda doğalgaz tedariki alamayacak 'korumasız şirketler' listesinde 50 kuruluş yer alıyordu.
Ranis, "Doğalgaz fiyatları tekrar kayda değer ölçüde yükseliyor ve bu, Danimarkalı şirketler için üretim yapmayı çok daha maliyetli hale getiriyor ve sonunda mallar daha pahalı hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda'ya, doğalgaz ticaretinde ödemeyi rubleyle yapmayı reddetmeleri nedeniyle gaz akışını kesmişti.
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