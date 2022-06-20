https://tr.sputniknews.com/20220620/danimarkada-dogalgaz-krizi-uyarisi-onlarca-sirket-kapanabilir-1057650315.html

Danimarka'da doğalgaz krizi uyarısı: Onlarca şirket kapanabilir

Danimarka'da doğalgaz krizi uyarısı: Onlarca şirket kapanabilir

Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, ülkenin yerel üretim maliyetlerinde artışa ve düzinelerce şirketin kapanmasına yol açabilecek türden... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T14:09+0300

2022-06-20T14:09+0300

2022-06-20T14:09+0300

ukrayna krizi

danimarka

doğalgaz

şirket

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Danimarka Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Ranis, Avrupa genelinde Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle oluşan doğalgaz kıtlığının Danimarka'ya olan etkilerini değerlendirdi.Ranis, yaptığı açıklamada "Şüphesiz çok ciddi bir durumdayız ve gerçek bir gaz tedarik krizine girebiliriz. Bu da koruma alamayan şirketlerin tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ve bunun maliyetli olabileceği anlamına geliyor" dedi.Danimarka Enerji Bakanlığı'nın 2022-2023 dönemi için hazırladığı, acil bir durumda doğalgaz tedariki alamayacak 'korumasız şirketler' listesinde 50 kuruluş yer alıyordu.Ranis, "Doğalgaz fiyatları tekrar kayda değer ölçüde yükseliyor ve bu, Danimarkalı şirketler için üretim yapmayı çok daha maliyetli hale getiriyor ve sonunda mallar daha pahalı hale geliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda'ya, doğalgaz ticaretinde ödemeyi rubleyle yapmayı reddetmeleri nedeniyle gaz akışını kesmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220618/gazprom-turkakimda-21-28-haziranda-planli-bakim-calismasi-yapilacak-gaz-akisi-duracak-1057588736.html

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