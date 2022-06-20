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https://tr.sputniknews.com/20220620/dbpli-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-iliskin-karma-komisyon-persembe-gunu-toplanacak-1057654544.html
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Polise tokat atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.
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DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak

15:14 20.06.2022
© AADBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.
Polise tokat atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.
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