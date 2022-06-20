https://tr.sputniknews.com/20220620/dbpli-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-iliskin-karma-komisyon-persembe-gunu-toplanacak-1057654544.html
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:14+0300
2022-06-20T15:14+0300
2022-06-20T15:14+0300
politika
salihe aydeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057527133_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06f56d5860d099c91ec312504b8c3012.jpg
Polise tokat atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057527133_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_eb5242d419a1c354caf38d5fdcf386c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
salihe aydeniz
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak
Abone ol
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.
Polise tokat atan DBP'li Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanıyor.