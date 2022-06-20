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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220620/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057634675.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Geçtiğimiz haftayı 17.30-17.32 civarında tamamlayan dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T09:18+0300
2022-06-20T09:18+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
altın
çeyrek altın
gram altın
yarım gram altın
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Dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı. Euro ise 18.26'da yer alıyor.Bu hafta piyasada Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek. Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 1.028 liradan güne başladı. Altının onsu 1.839 dolardan işlem görürken çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını ise 6.704 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220617/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057537261.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, çeyrek altın, gram altın, yarım gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:18 20.06.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Geçtiğimiz haftayı 17.30-17.32 civarında tamamlayan dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.
Dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı. Euro ise 18.26'da yer alıyor.
Bu hafta piyasada Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek. Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gramı 1.028 liradan güne başladı. Altının onsu 1.839 dolardan işlem görürken çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını ise 6.704 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
17 Haziran , 09:16
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