https://tr.sputniknews.com/20220620/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057634675.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftayı 17.30-17.32 civarında tamamlayan dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T09:18+0300

2022-06-20T09:18+0300

2022-06-20T09:18+0300

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Dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı. Euro ise 18.26'da yer alıyor.Bu hafta piyasada Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek. Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 1.028 liradan güne başladı. Altının onsu 1.839 dolardan işlem görürken çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını ise 6.704 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220617/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057537261.html

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