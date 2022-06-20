https://tr.sputniknews.com/20220620/dugunde-cikan-kavgada-araya-giren-dugun-sahibi-baba-ve-oglu-yaralandi-1057628906.html

Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı

Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar’da bir sokak düğününde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T01:08+0300

2022-06-20T01:08+0300

2022-06-20T01:08+0300

türkiye

düğün

kavga

afyonkarahisar

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Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220620/iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1057627596.html

türkiye

afyonkarahisar

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düğün, kavga, afyonkarahisar