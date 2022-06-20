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Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı
Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı
Afyonkarahisar’da bir sokak düğününde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T01:08+0300
2022-06-20T01:08+0300
türkiye
düğün
kavga
afyonkarahisar
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Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1057627596.html
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düğün, kavga, afyonkarahisar

Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı

01:08 20.06.2022
© İHADüğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı
Düğünde çıkan kavgada araya giren düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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Afyonkarahisar’da bir sokak düğününde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis ise olaylarının büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.
Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
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