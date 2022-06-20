https://tr.sputniknews.com/20220620/dunyada-kac-multeci-var-1057662403.html

Dünyada kaç mülteci var?

Dünyada kaç mülteci var?

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2021’in sonu itibarıyla dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısı 89.3 milyona yükseldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T18:20+0300

2022-06-20T18:20+0300

2022-06-20T18:31+0300

multimedya

infografik

mülteciler

birleşmiş milletler (bm)

türkiye

suriye

afganistan

kolombiya

pakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057662234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7faab168a5e0aa51db840a0714997ef1.png

Bunlardan 27.1 milyonu mülteci statüsündeyken, mültecilerin yüzde 69’u sadece 5 ülkeden geliyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler, dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaparken, Türkiye 3.8 milyon ile en çok mülteci ağırlayan ülke.2001 yılında 'mültecilerin durumunu dünyaya anlatmak' için Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararla 20 Haziran'da kutlanmaya başlayan bu günde, dünyada ne kadar ve nerede mülteci olduğu Sputnik'in hazırladığı infografikte.

suriye

afganistan

kolombiya

pakistan

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografik, mülteciler, birleşmiş milletler (bm), türkiye, suriye, инфографика, afganistan, kolombiya, pakistan, almanya, göçmen krizi