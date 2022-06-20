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Dünyada kaç mülteci var?
Dünyada kaç mülteci var?
Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2021’in sonu itibarıyla dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısı 89.3 milyona yükseldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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Bunlardan 27.1 milyonu mülteci statüsündeyken, mültecilerin yüzde 69’u sadece 5 ülkeden geliyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler, dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaparken, Türkiye 3.8 milyon ile en çok mülteci ağırlayan ülke.2001 yılında 'mültecilerin durumunu dünyaya anlatmak' için Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararla 20 Haziran'da kutlanmaya başlayan bu günde, dünyada ne kadar ve nerede mülteci olduğu Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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infografik, mülteciler, birleşmiş milletler (bm), türkiye, suriye, инфографика, afganistan, kolombiya, pakistan, almanya, göçmen krizi

Dünyada kaç mülteci var?

18:20 20.06.2022 (güncellendi: 18:31 20.06.2022)
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Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2021’in sonu itibarıyla dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısı 89.3 milyona yükseldi.
Bunlardan 27.1 milyonu mülteci statüsündeyken, mültecilerin yüzde 69’u sadece 5 ülkeden geliyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler, dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaparken, Türkiye 3.8 milyon ile en çok mülteci ağırlayan ülke.
2001 yılında 'mültecilerin durumunu dünyaya anlatmak' için Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararla 20 Haziran'da kutlanmaya başlayan bu günde, dünyada ne kadar ve nerede mülteci olduğu Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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