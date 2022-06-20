https://tr.sputniknews.com/20220620/ebay-turkiyeden-cekiliyor-1057637866.html

eBay Türkiye'den çekiliyor

eBay Türkiye'den çekiliyor

Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T10:26+0300

2022-06-20T10:26+0300

2022-06-20T10:26+0300

türkiye

ebay

gittigidiyor

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eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor’un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

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ebay, gittigidiyor