https://tr.sputniknews.com/20220620/ebay-turkiyeden-cekiliyor-1057637866.html
eBay Türkiye'den çekiliyor
eBay Türkiye'den çekiliyor
Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T10:26+0300
2022-06-20T10:26+0300
2022-06-20T10:26+0300
türkiye
ebay
gittigidiyor
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eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor’un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ebay, gittigidiyor
eBay Türkiye'den çekiliyor
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Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor.
eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor’un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.
GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.
Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.
2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.