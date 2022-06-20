https://tr.sputniknews.com/20220620/eczacilara-olum-tehditli-saldiri-televizyondakilere-benzemem-senin-boynunu-kopartirim-1057657320.html

Eczacılara ölüm tehditli saldırı: 'Televizyondakilere benzemem, senin boynunu kopartırım'

Eczacılara ölüm tehditli saldırı: 'Televizyondakilere benzemem, senin boynunu kopartırım'

İstanbul'da eczaneye giden bir kişi annesine telefonda yanlış adres verildiği gerekçesiyle ortalığı birbirine kattı. Eczanedeki bilgisayara yumruk atan... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T16:08+0300

2022-06-20T16:08+0300

2022-06-20T16:08+0300

yaşam

istanbul

tehdit

eczane

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İstanbul Ataşehir'de adres bahanesiyle eczacılara saldıran kişi, ''Televizyondaki erkeklere benzemem, senin boyunu kopartırım'' diye tehditler savurdu.Olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi.İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı.Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti.Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi.Reçetedeki ilaçları Eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi.Eczanedekiler korku ve panik yaşadı.Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi.Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı.Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı'' diyerek olay anının başlangıcı anlattı.Ören sözlerine şu şekilde devam etti:''Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti. Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar''Ören, ifadelerinin ardından saldırgandan şikayetçi olduklarını söyledi.

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istanbul, tehdit, eczane