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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem: Datça'ya 131 kilometre mesafede
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem: Datça'ya 131 kilometre mesafede
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Kerpe Adası'nda saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T02:56+0300
2022-06-20T02:56+0300
2022-06-20T03:02+0300
deprem
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Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
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deprem, ege denizi, datça, afad
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem: Datça'ya 131 kilometre mesafede
02:56 20.06.2022 (güncellendi: 03:02 20.06.2022) Abone ol
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Kerpe Adası'nda saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.