https://tr.sputniknews.com/20220620/en-eski-orman-yangini-430-milyon-yil-once-yasandi-1057634872.html
En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı
En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı
Araştırmacılar 430 milyon yıl öncesine dayanan bir orman yangını tespit etti. Çalışmada Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda ormanların bugünkünden farklı... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T09:28+0300
2022-06-20T09:28+0300
2022-06-20T09:29+0300
yaşam
orman yangını
ateş
para
araştırma
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Bilim insanları tarihin en eski orman yangınını ortaya çıkarmayı başardı. Galler ve Polonya'da bulunan 430 milyon yaşındaki kömür yatakları bu keşifte önemli bir rol oynadı. Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda Dünya'daki yaşama dair önemli ipuçları bulunuyor. NTV'nin aktardığına göre Silüriyen dönemde bitkilerin yaşamı sulak alanlarla sınırlıydı. Çoğunlukla kuraklığın olduğu alanlarda bitkilerin hiçbir zaman yeşermediği tahmin ediliyor. Bu nedenle 430 milyon yıl önce kabul edilebilir orman tanımlaması şu anki ormanlardan daha farklı. Çalışmaya konu olan orman yangınlarının en fazla bel seviyesine gelen bitkilerden oluşuyor. Araştırmacılara göre o dönemde yeryüzünde yaygın olan şey ağaçlar değil Prototaxites adındaki bir antik mantar türüydü. Boyu dokuz metreye kadar çıktığı tahmin edilen bu mantar türü hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Maine'deki Colby College'dan paleobotanikçi Ian Glasspool , "Ateşe dair kanıtımız, en eski kara bitkisi makrofosillerine ilişkin kanıtlarımızla yakından örtüşüyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
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orman yangını, ateş, para, araştırma
En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı
09:28 20.06.2022 (güncellendi: 09:29 20.06.2022) Abone ol
Araştırmacılar 430 milyon yıl öncesine dayanan bir orman yangını tespit etti. Çalışmada Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda ormanların bugünkünden farklı olduğunu vurguladı. Bir önceki orman yangını rekoru 420 milyon yaşındaydı.
Bilim insanları tarihin en eski orman yangınını ortaya çıkarmayı başardı. Galler ve Polonya'da bulunan 430 milyon yaşındaki kömür yatakları bu keşifte önemli bir rol oynadı.
Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda Dünya'daki yaşama dair önemli ipuçları bulunuyor.
NTV'nin aktardığına göre Silüriyen dönemde bitkilerin yaşamı sulak alanlarla sınırlıydı. Çoğunlukla kuraklığın olduğu alanlarda bitkilerin hiçbir zaman yeşermediği tahmin ediliyor. Bu nedenle 430 milyon yıl önce kabul edilebilir orman tanımlaması şu anki ormanlardan daha farklı. Çalışmaya konu olan orman yangınlarının en fazla bel seviyesine gelen bitkilerden oluşuyor. Araştırmacılara göre o dönemde yeryüzünde yaygın olan şey ağaçlar değil Prototaxites adındaki bir antik mantar türüydü. Boyu dokuz metreye kadar çıktığı tahmin edilen bu mantar türü hakkında fazla bilgi bulunmuyor.
Maine'deki Colby College'dan paleobotanikçi Ian Glasspool , "Ateşe dair kanıtımız, en eski kara bitkisi makrofosillerine ilişkin kanıtlarımızla yakından örtüşüyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.