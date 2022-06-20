https://tr.sputniknews.com/20220620/fivb-milletler-ligi-turkiye-3---guney-kore-1-1057630320.html
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T02:20+0300
2022-06-20T02:20+0300
2022-06-20T02:25+0300
fivb voleybol milletler ligi
türkiye
güney kore
spor
kadın
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A Milli Kadın Voleybol takımı, bu sonucun ardından Milletler Ligi’nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada’nın Calgary şehrinde oynayacak. Setler: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15
güney kore
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fivb voleybol milletler ligi, türkiye, güney kore, kadın
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1
02:20 20.06.2022 (güncellendi: 02:25 20.06.2022) Abone ol
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol takımı, bu sonucun ardından Milletler Ligi’nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada’nın Calgary şehrinde oynayacak.
Setler: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15