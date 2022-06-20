https://tr.sputniknews.com/20220620/fivb-milletler-ligi-turkiye-3---guney-kore-1-1057630320.html

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

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fivb voleybol milletler ligi

türkiye

güney kore

spor

kadın

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A Milli Kadın Voleybol takımı, bu sonucun ardından Milletler Ligi’nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada’nın Calgary şehrinde oynayacak. Setler: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15

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fivb voleybol milletler ligi, türkiye, güney kore, kadın