Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220620/galatasarayda-futbol-direktorlugu-gorevine-cenk-ergun-getirildi-1057670909.html
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T21:19+0300
2022-06-20T21:19+0300
spor
galatasaray
cenk ergün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044803672_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cb20822041f54219272b46d7190c1523.jpg
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044803672_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_ba00737fee293680eea39c2a16b91d6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, cenk ergün

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

21:19 20.06.2022
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала