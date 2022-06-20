https://tr.sputniknews.com/20220620/galatasarayda-futbol-direktorlugu-gorevine-cenk-ergun-getirildi-1057670909.html
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T21:19+0300
2022-06-20T21:19+0300
2022-06-20T21:19+0300
spor
galatasaray
cenk ergün
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Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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galatasaray, cenk ergün
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
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Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.