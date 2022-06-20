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Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T16:15+0300
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gaye usluer
memleket partisi
politika
istifa
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Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifasını açıkladı.Usluer, Memleket Partsi’nden istifasını sosyal medyadan duyurdu. Usluer şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220603/memleket-partisi-sozcusu-usluer-su-anda-herhangi-bir-ittifakin-icinde-degiliz-1056965059.html
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gaye usluer, memleket partisi, istifa

Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti

16:15 20.06.2022 (güncellendi: 16:17 20.06.2022)
© AAGaye Usluer
Gaye Usluer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifasını açıkladı.
Usluer, Memleket Partsi’nden istifasını sosyal medyadan duyurdu. Usluer şunları söyledi:
“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle saygılar sunuyorum.”
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer (sol 5), partisinin Edirne İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
TÜRKİYE
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz
3 Haziran , 23:42
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