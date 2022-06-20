Giresun Tombul Fındığı AB tarafından tescillendi
23:12 20.06.2022 (güncellendi: 23:14 20.06.2022)
© AAAvrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti. Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.
© AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde 18.02.2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği'nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD'de tescil alan 8. ürünümüz Giresun tombul fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun tombul fındığının çok eski tarihli salnamelerde bile ‘kıymet ve lezzet bakımından üstün’ olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi.”
Giresun Tombul Fındığı AB tescili aldı. pic.twitter.com/x09pxqTFwC— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2022