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Giresun Tombul Fındığı AB tarafından tescillendi
Giresun Tombul Fındığı AB tarafından tescillendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
giresun
fındık
giresun tombul fındığı
tarım ve orman bakanlığı
ab
avrupa birliği
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Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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giresun, fındık, giresun tombul fındığı, tarım ve orman bakanlığı, ab, avrupa birliği

Giresun Tombul Fındığı AB tarafından tescillendi

23:12 20.06.2022 (güncellendi: 23:14 20.06.2022)
© AAAvrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti. Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.
Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti. Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde 18.02.2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği'nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD'de tescil alan 8. ürünümüz Giresun tombul fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun tombul fındığının çok eski tarihli salnamelerde bile ‘kıymet ve lezzet bakımından üstün’ olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi.”
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