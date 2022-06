https://tr.sputniknews.com/20220620/hindistanda-askere-alim-sisteminin-degistirilmesine-karsi-protestolarin-ardindan-genel-grev-cagrisi-1057638267.html

Hindistan'da askere alım sisteminin değiştirilmesine karşı protestoların ardından genel grev çağrısı

Hindistan, geçen haftayı hükümetin askerlik sistemini değiştirmesine yönelik protestolarla geçirmesinin ardından, bu haftaya genel grev atmosferinde girdi.2022'de nüfusu 1.4 milyarı geçen Hindistan'ın 1.6 milyon mensubu olan silahlı kuvvetlerine asker alımıyla ilgili ‘Agnipath’ (Ateş Yolu) isimli program, işsizliği artıracağı ve güvenliği zayıflatacağı gerekçesiyle tepkilerin hedefinde.Zira programa göre 17.5-21 yaş arasındaki kadın ve erkekler, Hindistan silahlı kuvvetlerine yalnızca 4 yıllık bir görev süresi boyunca katılmaya hak kazanacak. Aylık 384 dolar başlangıç ​​maaşı alacak. Ancak askere alınan her 4 kişiden sadece birinin 15 yıl hizmet etmek üzere kalmasına izin verilecek. Sosyal güvenlik, emeklilik maaşı ve ikramiyesinden sadece kalıcı hizmet verecek yüzde 25 yararlanacak. Oysa eski sistem, 16.5-21 yaş arasındaki gençlerin en az 15 yıl süreyle orduya kaydolmalarına, hizmetleri için düzenli maaş almalarına ve emekli maaşına hak kazanmalarına izin veriyor. İstikrarlı maaş, toplu konut ve gelecek garantisi sağladığı için orduda hizmet etmek, pek çok genç açısından çekici bir kariyer yolu oluşturuyor. Agnipath, halihazırda yüzde 26 gibi afallatıcı bir işsizlik oranıyla karşı karşıya olan gençlerin çoğu için bu fırsatları erişilemez hale getirecek.Bihar ve Uttar Pradeş'ten başlayıp bütün ülkeye yayılan protestolara katılan gençlerden biri, Hindistan haber ajansına (ANI) “Orduda sadece 4 yıl çalıştıktan sonra nereye gideceğiz? 4 yıllık hizmetten sonra evsiz kalacağız" diye konuştu. Bir diğeri, "Askere almanın eskisi gibi yapılmasını talep ediyoruz. Kimse sadece 4 yıllığına askere gitmek istemiyor” dedi.Agnipath yüzünden iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ofislerinin ateşe verildiği, hükümet yetkililerinin evlerinin taşlandığı, yüzlerce tren, otobüs, otomobilin sopalı saldırıya uğradığı ya da yakıldığı, yollara barikatların kurulduğu, lastiklerin yakıldığı protestolara polisin sert müdahale ettiği durumlarda kan döküldü. Cuma günü Telangana'da güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Hindistan'da bu hafta on binlerce iş arayan gencin genel grev (Bharat Bandh) çağrısıyla başladı. Bunun üzerine önlem olarak pek çok eyalette en az 500 tren seferi iptal edildi, okullar kapatıldı, marketler kepenk indirdi, toplanma yasaklandı, bazılarında internet erişimi ve kısa mesaj hizmeti kesildi. Dolayısıyla Hintliler bugüne pek çok şehirde trafik sıkışıklıkları ve kargaşa içinde başladı. Protestocuları destekleyen muhalefetten, Agnipath'a Hindistan ordusunun etkinliğini sürdürmesi için yetersiz olduğu eleştirisi geldi. Anamuhalefetteki Kongre partisinin lideri Rahul Gandhi, “Hindistan iki cephede tehditle karşı karşıya kaldığında, Agnipath silahlı kuvvetlerimizin operasyonel etkinliğini azaltır. Silahlı kuvvetlerimizin haysiyetinden, geleneklerinden, cesaretinden ve disiplininden ödün vermeyi bırakın" diye tweetledi. Bugün bir grup Kongre lideri, Jaipur kentindeki Jantar Mantar anıtı önünde Mahatma Gandhi tarzı sivil itaatsizlik (Satyagraha) eylemi yaparken, Rahul Gandhi, hükümeti, 'gençleri işsizliğin ateşten yolundan yürütmekle' suçladı. Anamuhalefet lideri, "Durum şu anda ülkenin her yerinde kötüye gidiyor, bundan sadece ve sadece Başbakan Narendra Modi sorumlu" vurgusunu yaptı. Modi'nin BJP'sinden Varun Gandhi, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'e hitaben yayımladığı açık mektupta, Agnipath kapsamında askere alınanların yüzde 75'inin 4 yıllık sözleşmeleri bittikten sonra işsiz kalacağına dikkat çekerek "Her yıl bu sayı artacak" diye uyardı.Devasa ordunun muazzam masraflarını kısma peşindeki Modi hükümeti, planı Hindistan ordusuna daha genç bir profil kazandıracağı ve daha teknoloji erbabı olmasını sağlayacak dönüşümü getireceği gerekçesiyle savunuyor. Bu yıl silahlı kuvvetlerin düzenli kadrosuna toplam 46 bin genci dahil edecek Agnipath için ilk askere alım bildirimleri de bugün gönderildi. Silahlı kuvvetlerin üç kolundan biri olan ordunun bildiriminde, 22 Temmuz'dan itibaren askerlik için kayıt yaptırılabileceği duyurulurken, Agnipath, orduya tek giriş noktası olarak sunuldu.

