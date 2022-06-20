https://tr.sputniknews.com/20220620/hollanda-basbakani-rutte-srebrenitsa-icin-kendi-askerlerinden-ozur-diledi-1057634554.html

Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi

Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak'ın hayatını kaybettiği katliam sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T08:53+0300

2022-06-20T08:53+0300

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Başbakan Rutte, Schaarsbergen kentinde özel bir törende konuştu. Rutte, "Bugün Hollanda hükümeti adına Dutchbat 3 (Srebrenitsa soykırımı sırasında BM bünyesinde bölgede görev yapan askerler) ekibindeki tüm kadın ve erkeklerden özür dilerim" dedi. Hollandalı askerlerin 'imkansız bir göreve' gönderildiklerini belirten Rutte, katliamdan Hollandalı askerlerin değil sadece Sırpların sorumlu olduğunu, Hollandalı askerlerin 'haksız eleştiri yağmuruna' karşı dönemin siyasilerinden ve savunma bakanlığından çok az destek aldığını ve askerlere yeterince sahip çıkılmadığını söyledi. Törende Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollandalı askerlere şeref ödülü verdi. Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210211/hollandadan-katliam-sirasinda-srebrenitsada-bulunan-askerlere-5-bin-euroluk-odeme--1043786053.html

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hollanda, srebrenitsa katliamı, mark rutte, boşnak, sırbistan