Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220620/hollanda-basbakani-rutte-srebrenitsa-icin-kendi-askerlerinden-ozur-diledi-1057634554.html
Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi
Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak'ın hayatını kaybettiği katliam sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T08:53+0300
2022-06-20T08:54+0300
dünya
hollanda
srebrenitsa katliamı
mark rutte
boşnak
sırbistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057634034_0:14:1201:689_1920x0_80_0_0_66e329a808e4e614f8514a63b888c9d5.jpg
Başbakan Rutte, Schaarsbergen kentinde özel bir törende konuştu. Rutte, "Bugün Hollanda hükümeti adına Dutchbat 3 (Srebrenitsa soykırımı sırasında BM bünyesinde bölgede görev yapan askerler) ekibindeki tüm kadın ve erkeklerden özür dilerim" dedi. Hollandalı askerlerin 'imkansız bir göreve' gönderildiklerini belirten Rutte, katliamdan Hollandalı askerlerin değil sadece Sırpların sorumlu olduğunu, Hollandalı askerlerin 'haksız eleştiri yağmuruna' karşı dönemin siyasilerinden ve savunma bakanlığından çok az destek aldığını ve askerlere yeterince sahip çıkılmadığını söyledi. Törende Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollandalı askerlere şeref ödülü verdi. Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210211/hollandadan-katliam-sirasinda-srebrenitsada-bulunan-askerlere-5-bin-euroluk-odeme--1043786053.html
hollanda
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057634034_132:0:1067:701_1920x0_80_0_0_f548fe41d7c2a3724661bbf85f9e5778.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, srebrenitsa katliamı, mark rutte, boşnak, sırbistan

Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi

08:53 20.06.2022 (güncellendi: 08:54 20.06.2022)
© AASrebrenitsa
Srebrenitsa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak'ın hayatını kaybettiği katliam sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan ve onlara sığınan Boşnak sivilleri Sırp güçlerine teslim eden Hollandalı askerlerden kendilerine yeterince sahip çıkılmadığı için özür diledi.
Başbakan Rutte, Schaarsbergen kentinde özel bir törende konuştu. Rutte, "Bugün Hollanda hükümeti adına Dutchbat 3 (Srebrenitsa soykırımı sırasında BM bünyesinde bölgede görev yapan askerler) ekibindeki tüm kadın ve erkeklerden özür dilerim" dedi.
Hollandalı askerlerin 'imkansız bir göreve' gönderildiklerini belirten Rutte, katliamdan Hollandalı askerlerin değil sadece Sırpların sorumlu olduğunu, Hollandalı askerlerin 'haksız eleştiri yağmuruna' karşı dönemin siyasilerinden ve savunma bakanlığından çok az destek aldığını ve askerlere yeterince sahip çıkılmadığını söyledi.
Törende Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollandalı askerlere şeref ödülü verdi.
Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılıyor.
Srebrenitsa katliamı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2021
DÜNYA
Hollanda'da Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da görev yapan askerlere 5 bin euro'luk ödeme
11 Şubat 2021, 13:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала