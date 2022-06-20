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https://tr.sputniknews.com/20220620/hong-kongun-simgelerinden-yuzen-restoran-batti-1057674007.html
Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı
Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından 'Jumbo Floating Restoran' (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T23:10+0300
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Hong Kong'un en önemli simgelerinden biri olan yüzen restoranın bağlı olduğu 'Aberdeen Restaurant Enterprises' şirketinden yapılan açıklamada, yapının yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün 'Paracel' olarak bilinen 'Şişa' takımadalarından geçerken 'olumsuz koşullarla' karşılaşıldığı ifade edildi.Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi.Hong Kong'un sembol yapılarından 'Jumbo Floating Restoran' aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve aktör Tom Cruise'un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı.Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki restoran, 40 yılı aşkın süre Kanton mutfağından yemekler sunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220614/hong-kongun-simgelerinden-yuzen-restoran-50-yil-aradan-sonra-limandan-ayrildi-1057407932.html
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hong kong, çin, çin halk cumhuriyeti, simge, restoran

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı

23:10 20.06.2022
© AFP 2022 / YAN ZHAOAberdeen limanı deniz ürünleri lokantalarıyla ünlü bir turistik alan olarak biliniyor. Ancak Jumbo'nun gördüğü rağbet, en büyük rakibi Tai Pak Yüzen Restoran'ın 1980'lerde satın alınmasıyla büyük oranda azalmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, 2020 yılı için yaptığı politika planları konuşmasında, Jumbo'ya yönelik ilgiyi canlandırmak için yerel tema parkı Ocean Park'a devredilmesi projesini duyurdu. Ancak uygun bir işletmeci bulunamaması nedeniyle proje gerçekleştirilemedi.
Aberdeen limanı deniz ürünleri lokantalarıyla ünlü bir turistik alan olarak biliniyor. Ancak Jumbo'nun gördüğü rağbet, en büyük rakibi Tai Pak Yüzen Restoran'ın 1980'lerde satın alınmasıyla büyük oranda azalmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, 2020 yılı için yaptığı politika planları konuşmasında, Jumbo'ya yönelik ilgiyi canlandırmak için yerel tema parkı Ocean Park'a devredilmesi projesini duyurdu. Ancak uygun bir işletmeci bulunamaması nedeniyle proje gerçekleştirilemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / YAN ZHAO
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından 'Jumbo Floating Restoran' (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı.
Hong Kong'un en önemli simgelerinden biri olan yüzen restoranın bağlı olduğu 'Aberdeen Restaurant Enterprises' şirketinden yapılan açıklamada, yapının yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.
Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün 'Paracel' olarak bilinen 'Şişa' takımadalarından geçerken 'olumsuz koşullarla' karşılaşıldığı ifade edildi.
Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi.
Hong Kong'un sembol yapılarından 'Jumbo Floating Restoran' aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve aktör Tom Cruise'un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı.
Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki restoran, 40 yılı aşkın süre Kanton mutfağından yemekler sunmuştu.
Jumbo Yüzen Restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
MULTİMEDYA
Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran, 50 yıl aradan sonra limandan ayrıldı
14 Haziran , 15:55
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