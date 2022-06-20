https://tr.sputniknews.com/20220620/iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1057627596.html
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T00:46+0300
2022-06-20T00:46+0300
2022-06-20T00:47+0300
kocaeli
silahlı kavga
aile
türkiye
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Kocaeli’de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan’ın yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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kocaeli, silahlı kavga, aile
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
00:46 20.06.2022 (güncellendi: 00:47 20.06.2022) Abone ol
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı.
Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan’ın yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.