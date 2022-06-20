https://tr.sputniknews.com/20220620/iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1057627596.html

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T00:46+0300

2022-06-20T00:46+0300

2022-06-20T00:47+0300

kocaeli

silahlı kavga

aile

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057627694_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0c2e3ba8a8ee364bd05bece17b19e94a.jpg

Kocaeli’de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan’ın yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kocaeli

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, silahlı kavga, aile