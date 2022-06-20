https://tr.sputniknews.com/20220620/imamoglundan-incirli-sefakoy-beylikduzu-metrosu-tepkisi-engellenmesinin-anlamsizligini-cozemiyorum-1057669820.html

İmamoğlu’ndan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu tepkisi: Engellenmesinin anlamsızlığını çözemiyorum

İmamoğlu’ndan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu tepkisi: Engellenmesinin anlamsızlığını çözemiyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hala çıkmadığını ifade ederek, "Bu hattın hala bakanlıkta... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T20:46+0300

2022-06-20T20:46+0300

2022-06-20T20:52+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

ekrem imamoğlu

istanbul

metro

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapımını tamamladığı Beylikdüzü Haramidere Ambarlı Yolu Limanyolu Caddesi Kesişimi Yol ve Kavşağı hizmete açıldı.Mayıs 2020'de inşasına başlanan yol ile kavşağın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşadığını söyledi.İstanbul'un geneliyle alakalı uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirten İmamoğlu, "Huzurlu kent olabilmenin de elbette gerekleri var. Şehir içerisinde konforlu bir biçimde yolculuk yapabilmeleri, işinden evine, trafikte çok büyük bir vakit kaybetmeden ulaşabilmelerini sağlamak. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve işimize devam ediyoruz" dedi.İmamoğlu, yol ile kavşaklarda yaya trafiği ve toplu taşıma hizmetinden faydalanmasıyla ilgili eksikliklerin giderilmesine çalıştıklarını kaydetti.Mahmutbey-Esenyurt hattı üzerindeki etkin metro çalışmalarının yoğun bir biçimde devam ettiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Bugün bulunduğumuz nokta önemli bir nokta. Hem Avcılar hem Beylikdüzü hem de Esenyurt için önemli bir iş. Niye derseniz? Buradaki kaos ve kargaşa, birbirine bağlantıların olamaması, inanın aynı zamanda D-100'ü etkiliyor. D-100'ü tıkayınca TEM oto yolundan D-100'e doğru gelişteki Esenyurt hattını kilitliyor. D-100 kara yolunun Büyükçekmece'den İstanbul istikametine ya da Avcılar'dan Tekirdağ, Büyükçekmece istikametine gidişi kilitliyor" diye konuştu.'Milletimiz gerekli cevabı verecek'Bölge için yaklaşık 20 yıldır konuşulan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hala çıkmamış olmasını eleştiren İmamoğlu, “Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Yani bu akıl tutulmasıyla ilgili, yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim: Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek“ diye konuştu.Liman Caddesi üzerinde 2 yaya geçidini bitirdiklerini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

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istanbul büyükşehir belediyesi, ekrem imamoğlu, istanbul, metro