https://tr.sputniknews.com/20220620/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-2-isidli-ankarada-yakalandi-1057634803.html

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Ankara'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Ankara'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu IŞİD'li terörist, Ankara'da yakalandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T09:18+0300

2022-06-20T09:18+0300

2022-06-20T09:46+0300

türkiye

işid

operasyon

ankara

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin IŞİD'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise IŞİD adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, IŞİD liderlerinin konuşmaları ile terör örgütünün infaz görüntüleri de tespit edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

türkiye

ankara

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işid, operasyon, ankara