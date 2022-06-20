https://tr.sputniknews.com/20220620/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-2-isidli-ankarada-yakalandi-1057634803.html
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Ankara'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Ankara'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu IŞİD'li terörist, Ankara'da yakalandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T09:18+0300
2022-06-20T09:18+0300
2022-06-20T09:46+0300
türkiye
işid
operasyon
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin IŞİD'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise IŞİD adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, IŞİD liderlerinin konuşmaları ile terör örgütünün infaz görüntüleri de tespit edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, operasyon, ankara
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Ankara'da yakalandı
09:18 20.06.2022 (güncellendi: 09:46 20.06.2022) Abone ol
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu IŞİD'li terörist, Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin IŞİD'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.
Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise IŞİD adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, IŞİD liderlerinin konuşmaları ile terör örgütünün infaz görüntüleri de tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.