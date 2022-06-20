https://tr.sputniknews.com/20220620/ispanyanin-endulus-bolgesinde-yerel-parlamento-secimlerini-merkez-sag-kazandi-1057633432.html

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yerel parlamento seçimlerini merkez sağ kazandı

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yerel parlamento seçimlerini merkez sağ kazandı

Başbakan Pedro Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi, kalesi olarak gördüğü Endülüs'te tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T08:29+0300

2022-06-20T08:29+0300

2022-06-20T08:31+0300

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ispanya başbakanı pedro sanchez

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İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde bugün yapılan yerel parlamento seçimlerini, merkez sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı. İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında, yaklaşık 8.5 milyon ile en çok nüfusa sahip olan Endülüs özerk bölgesinde yerel parlamento seçimleri yapıldı. Endülüs'te 2018'de yapılan son seçimlerde 26 milletvekili ile ikinci büyük parti çıkan ve koalisyon hükümeti kuran PP, bir yıl öne aldığı bugünkü seçimlerde milletvekili sayısını 57'ye çıkararak, 109 koltuklu yerel parlamentoda tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etti. PP'nin oylarını yükseltmesindeki temel nedenlerden biri, liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisi'nin Endülüs parlamentosundaki 21 milletvekilini kaybetmesi oldu. Endülüs parlamentosuna temsilci gönderemeyen C's, 2018'den bu yana PP ile koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. İspanya'da ana muhalefet partisi olan PP, Endülüs bölgesinde aldığı başarıyla, normal şartlarda gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde önemli bir siyasi güç kazandı. Başbakan Sanchez'in partisi Endülüs'teki en kötü seçim sonucunu aldı Diğer yandan, İspanya'daki merkezi hükümette koalisyonun büyük ortağı olan ve liderliğini Başbakan Pedro Sanchez'in yaptığı sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Endülüs bölgesinde tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı. PSOE, 36 yıldır kalesi olarak gördüğü Endülüs'teki parlamento çoğunluğunu ilk kez 2018'de kaybetmiş, 4 yıl önceki seçimlerde 33 milletvekili ile birinci parti olarak çıksa da hükümeti kuracak yeterli sayıya ulaşamamıştı. Bu seçimlerde PSOE'nin milletvekili sayısı 31'e düştü. PSOE'nin merkezi hükümetteki ortağı Unidas Podemos (UP) da Endülüs'te oy kaybı yaşadı. UP'nin Endülüs'teki kolu Adelante Andalucia (Endülüs İleri) Partisi'nin 17 olan milletvekili sayısı 2'ye kadar geriledi. Yeşiller ve Podemos'tan ayrılan bazı üyelerin kurduğu 'Mas Pais' Partisi'nin desteklediği 'Por Andalucia' (Endülüs için) 5 milletvekiline sahip oldu. İspanya siyasetine 2018'de Endülüs'te çıkardığı 12 milletvekili ile giren aşırı sağ görüşlü Vox Partisi de, bu bölgedeki mevcudiyetini korudu. Endülüs'te PP-C's koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Vox, bu seçimlerde beklentilerin aksine büyük bir artış göstermese de, milletvekili sayısını 14'e çıkardı.

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ispanya, endülüs, yerel seçim, ispanya başbakanı pedro sanchez