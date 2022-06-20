https://tr.sputniknews.com/20220620/israil-abd-destegiyle-ortadogu-hava-savunma-ittifaki-kuruyor-1057651943.html
İsrail, ABD desteğiyle 'Ortadoğu Hava Savunma İttifakı' kuruyor
İsrail, ABD desteğiyle 'Ortadoğu Hava Savunma İttifakı' kuruyor
Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları imzalamaya devam eden İsrail şimdi de böyle bölge ülkeleriyle 'hava savunma ittifakı' kurulması için çalıştığını... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:47+0300
2022-06-20T14:47+0300
2022-06-20T14:47+0300
israil
abd
iran
arap
benny gantz
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ayki ziyareti öncesinde ilişkilerini tek tek normalleştirdiği Arap ülkelerini de kapsayan bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Arap hükümetleriyle bölgesel bir hava savunma ittifakı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını duyurdu. İttifakın kuruluşuna ABD de destek veriyor.Parlamentonun Dış İlişkiler ve Savuna Komitesi'nde konuşan Gantz, "Geçen yıldan bu yana ABD Savunma Bakanlığı ve yönetimindeki partnerlerimle birlikte, İsrail ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir program yürütüyorum" ifadesini kullandı.Programın halihazırda 'İran'ın İsrail ve başka ülkelere saldırı girişimlerini' önlediğini söyleyen Gantz bu girişimlere veya programa hangi bölge ülkelerinin dahil olduğuna dair detay vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/israil-uc-ulkeyle-daha-iliskileri-normallestirmeye-yonelik-temaslarimiz-suruyor-1057473911.html
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İsrail, ABD desteğiyle 'Ortadoğu Hava Savunma İttifakı' kuruyor
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Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları imzalamaya devam eden İsrail şimdi de böyle bölge ülkeleriyle 'hava savunma ittifakı' kurulması için çalıştığını duyurdu. ABD'nin de destek verdiği programın duyurusu ABD Başkanı Biden ziyaretinden önce yapıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ayki ziyareti öncesinde ilişkilerini tek tek normalleştirdiği Arap ülkelerini de kapsayan bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Arap hükümetleriyle bölgesel bir hava savunma ittifakı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını duyurdu. İttifakın kuruluşuna ABD de destek veriyor.
Parlamentonun Dış İlişkiler ve Savuna Komitesi'nde konuşan Gantz, "Geçen yıldan bu yana ABD Savunma Bakanlığı ve yönetimindeki partnerlerimle birlikte, İsrail ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir program yürütüyorum" ifadesini kullandı.
Programın halihazırda 'İran'ın İsrail ve başka ülkelere saldırı girişimlerini' önlediğini söyleyen Gantz bu girişimlere veya programa hangi bölge ülkelerinin dahil olduğuna dair detay vermedi.