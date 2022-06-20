https://tr.sputniknews.com/20220620/israilde-koalisyon-ortaklarindan-basbakan-ve-disisleri-bakani-erken-secime-gitme-konusunda-anlasti-1057664298.html
İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı
İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı
İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:05+0300
2022-06-20T19:05+0300
2022-06-20T19:05+0300
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israil
İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı
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İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.