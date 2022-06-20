Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220620/israilde-koalisyon-ortaklarindan-basbakan-ve-disisleri-bakani-erken-secime-gitme-konusunda-anlasti-1057664298.html
İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı
İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı
İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:05+0300
2022-06-20T19:05+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1042494484_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_76c808174130a2b425f1c638684dee54.jpg
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1042494484_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0db8af55eb6b69b3a69c1be2f3960e72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil

İsrail’de koalisyon ortaklarından Başbakan ve Dışişleri Bakanı, erken seçime gitme konusunda anlaştı

19:05 20.06.2022
© AAİsrail, meclis
İsrail, meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала