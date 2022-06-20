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https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbul-barosu-kapasitesi-olmayan-belediyeler-hayvanlari-olume-terk-etti-1057655353.html
İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti
İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:27+0300
2022-06-20T15:34+0300
belediye
sokak hayvanları
istanbul barosu
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İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Merkezin Tehlike Arz Eden Hayvanlarla' ilgili genelgelinin iptali için dava açtığı, 4 aydır sonuçlanmadığı da bildirildi.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlendi. Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Özcan, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıktığını, yönetmeliğinin ilan edildiğini belirterek "Bu yaşam hakkının kutsallığı ve hayvan hakları konusundaki farkındalığın toplumun belirgin kesimlerinde ve kamuda da önemli ölçüde artması bekleniyordu. Süreç öyle de gelişiyordu. Özellikle 2021 Temmuz ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve TCK'da yapılan değişiklikler, yapılanların aslında bizim düşündüğümüz çerçevede pek de olgunlaşmadığını gösterdi" dedi. Çıkan yasanın önce 'Buna da şükür' anlayışıyla karşılandığını belirten Durakoğlu, "Geldiğimiz noktada sorunun öylesine çözümlenmeyeceği, ilan edilen genelgelerle de, bizi bir bakıma haklı çıkarmış oldu" dedi.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Bakım evi bulunmayan ya da kapasitesi yeterli olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, yerleşim yerlerinden uzak, dağlık, ormanlık arazilere terk ettiklerini ifade eden Ekmekçi, "Yani ölüme terk etmiş oldular. Eğer ırkları yasaklayarak bir çözüm bulunmuş olsaydı, 1910 yılında Hayırsız Ada'da köpeklerin ölüme terk edilmesinden sonra, bugün İstanbul sokaklarında tek bir köpek bile kalmamış olurdu" diye konuştu.‘Genelgenin iptali için dava açtık’Merkez Üyesi Avukat Özlem Yazıcıoğlu ise genelgeyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığını belirterek "Bu genelgenin pek çok sebeple hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da iptal istemiyle dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz, henüz bir karara bağlanmamıştır. Yaklaşık 4 aydır bir karar alınmamıştır" dedi.
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belediye, sokak hayvanları, istanbul barosu

İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti

15:27 20.06.2022 (güncellendi: 15:34 20.06.2022)
© Fotoğraf : Pixabayköpek, kedi, evcil hayvan
köpek, kedi, evcil hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Merkezin Tehlike Arz Eden Hayvanlarla' ilgili genelgelinin iptali için dava açtığı, 4 aydır sonuçlanmadığı da bildirildi.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlendi. Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Özcan, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıktığını, yönetmeliğinin ilan edildiğini belirterek "Bu yaşam hakkının kutsallığı ve hayvan hakları konusundaki farkındalığın toplumun belirgin kesimlerinde ve kamuda da önemli ölçüde artması bekleniyordu. Süreç öyle de gelişiyordu. Özellikle 2021 Temmuz ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve TCK'da yapılan değişiklikler, yapılanların aslında bizim düşündüğümüz çerçevede pek de olgunlaşmadığını gösterdi" dedi. Çıkan yasanın önce 'Buna da şükür' anlayışıyla karşılandığını belirten Durakoğlu, "Geldiğimiz noktada sorunun öylesine çözümlenmeyeceği, ilan edilen genelgelerle de, bizi bir bakıma haklı çıkarmış oldu" dedi.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Bakım evi bulunmayan ya da kapasitesi yeterli olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, yerleşim yerlerinden uzak, dağlık, ormanlık arazilere terk ettiklerini ifade eden Ekmekçi, "Yani ölüme terk etmiş oldular. Eğer ırkları yasaklayarak bir çözüm bulunmuş olsaydı, 1910 yılında Hayırsız Ada'da köpeklerin ölüme terk edilmesinden sonra, bugün İstanbul sokaklarında tek bir köpek bile kalmamış olurdu" diye konuştu.

‘Genelgenin iptali için dava açtık’

Merkez Üyesi Avukat Özlem Yazıcıoğlu ise genelgeyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığını belirterek "Bu genelgenin pek çok sebeple hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da iptal istemiyle dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz, henüz bir karara bağlanmamıştır. Yaklaşık 4 aydır bir karar alınmamıştır" dedi.
barınak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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