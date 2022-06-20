https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-ekmege-yeni-zam-iddiasi-bazi-ilcelerde-5-tlye-cikmasi-bekleniyor-1057667507.html

'İstanbul’da ekmeğe yeni zam' iddiası: Bazı ilçelerde 5 TL’ye çıkması bekleniyor

'İstanbul’da ekmeğe yeni zam' iddiası: Bazı ilçelerde 5 TL’ye çıkması bekleniyor

İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncıların... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T20:21+0300

2022-06-20T20:21+0300

2022-06-20T20:21+0300

türkiye

hasan demir

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İstanbul’un bazı ilçelerinde 240 gram ekmeğin yarından itibaren 5 liraya çıkması beklendiği belirtildi.Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.'Mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor'İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise yaptığı açıklamada, “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu. İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak..2021’in Kasım ayında İstanbul genelinde 230 gram ekmeğin fiyatı 2.5 TL olarak kaydedilmişti. Uygulanan resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14.3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

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hasan demir