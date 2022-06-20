https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-marmaray-bostanci-duraginda-bir-kisi-raylara-atladi-1057666292.html
İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:53+0300
2022-06-20T19:53+0300
2022-06-20T19:53+0300
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İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu.