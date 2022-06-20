https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-18-adrese-baskin-yapildi-1057633327.html

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T08:29+0300

2022-06-20T08:29+0300

2022-06-20T08:29+0300

türkiye

uyuşturucu

operasyon

büyükçekmece

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

türkiye

büyükçekmece

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uyuşturucu, operasyon, büyükçekmece