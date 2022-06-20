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https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-18-adrese-baskin-yapildi-1057633327.html
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T08:29+0300
2022-06-20T08:29+0300
türkiye
uyuşturucu
operasyon
büyükçekmece
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
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uyuşturucu, operasyon, büyükçekmece

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı

08:29 20.06.2022
© AAİstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
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