https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-yanlis-adres-verdigi-iddiasiyla-eczaciyi-tehdit-eden-supheli-tutuklandi-1057671894.html

İstanbul'da 'yanlış adres verdiği' iddiasıyla eczacıyı tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 'yanlış adres verdiği' iddiasıyla eczacıyı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T21:56+0300

2022-06-20T21:56+0300

2022-06-20T21:58+0300

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darp

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Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.Reçetedeki ilaçları eczacı Ören'den isteyen zanlı, çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bilgisayara yumruklayarak hasar verdi.Ören, bu duruma tepki göstererek zanlının eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam eden şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılıktaki ifadesi sonrası zanlı E.T, tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.Şüphelinin, savunmasında emniyette ifade verdiğini, bunun doğru olduğunu ve aynen tekrarladığını söyleyerek, "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince de 'Ben ilacını alırım.' dedim. İlacı almaya gittim. Annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım, kendimi affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldü. Anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değilim. Yapmış olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim. Ekleyecek başka bir hususum yoktur" beyanında bulunduğu öğrenildi.Hakimlik, zanlı E.T'nin, üzerine atılı "tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.İstanbul Eczacı Odası saldırıyı kınadıİstanbul Eczacı Odası'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi eczaneye gelen kişinin, "eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini" öne sürerek, saldırıda bulunduğu belirtildi.Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırganın, eczacı Ayşenur Ören'i darp ettiği ve tehditler savurduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Emniyetten açıklamaİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenlik kamerası görüntüleri ile yakını adına ilaçları aldığı kayıt üzerinden yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 30 yaşındaki E.T'nin, İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandığı bildirildi.Yapılan araştırmalarda, şüphelinin yakını tarafından eczanenin olaydan bir saat önce telefonla arandığı, görüşmede zanlının yakınına eczanenin adresinin tarif edildiği, şüphelinin eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki göstermesinin akabinde olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.Gözaltına alınan şüphelinin, "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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