https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbuldaki-barajlarda-doluluk-orani-yuzde-76-1057642990.html

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 76

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 76

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 76.26 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 74.97, iki yıl önce ise yüzde 64.97 olmuştu... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T12:21+0300

2022-06-20T12:21+0300

2022-06-20T12:21+0300

türkiye

istanbul

baraj

doluluk oranı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajların doluluk oranının yüzde 76.26 ölçüldüğünü duyurdu.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yaz aylarına girilen bugünlerde yağışlı geçen 2022 kışı, kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağını gösteriyor.Yüzde 90'lar seviyesine kadar yükselen İstanbul'daki barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76.26 ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 74.97, iki yıl önce ise yüzde 64.97 olmuştu.Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da bu yaz su sorununun yaşanmayacağı belirtti.

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istanbul, baraj, doluluk oranı