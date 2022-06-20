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İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.  20.06.2022, Sputnik Türkiye
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İsveç'teki gösteride PKK/YPG'yi simgeleyen semboller taşınırken, Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.Şehir merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, örgüt yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuyla-ilgili-muzakereler-surecek-1057664521.html
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İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı

21:40 20.06.2022 (güncellendi: 21:41 20.06.2022)
© AAİsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi. 
İsveç'teki gösteride PKK/YPG'yi simgeleyen semboller taşınırken, Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.
Şehir merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.
Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, örgüt yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.
Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili müzakereler sürecek
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