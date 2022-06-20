Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220620/izmirde-kahkaha-yogasi-etkinligi-uzun-zamandir-gulmuyorduk-1057629540.html
İzmir'de kahkaha yogası etkinliği: 'Uzun zamandır gülmüyorduk'
İzmir'de kahkaha yogası etkinliği: 'Uzun zamandır gülmüyorduk'
İzmir’de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar, kahkaha yogası ile hem... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T01:38+0300
2022-06-20T01:39+0300
yaşam
kahkaha
izmir
yoga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057629394_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_6b4c8f7d3ebc1e0df2a0415c3174b571.jpg
Kahkaha Yogası Eğitmeni ve Mutluluk Bilimi Koçu Yeliz Günal, Gaziemir’de bir grup kadına kahkaha yogası eğitimi verdi. Eğitimlerde doğru nefes almayı öğrenen kadınlar, eğitmenin yönlendirmesiyle kahkaha atma egzersizleri yaptı. Kahkahaların yükseldiği etkinlikte kadınlar, uzun süredir böyle gülmediklerini ve kahkaha yogasının kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.'Çocukluk neşesine geri götürüyor'Eğitmen Yeliz Günal, “Kahkaha yogası, hiçbir nedeni olmadan attığımız kahkahaların gerçeğe dönüşmesi. Bugün bunu kadınlarımızla deneyimliyoruz. Kahkaha yogası, vücutta sertonin salgılıyor, bizi çocukluk neşemize geri götürüyor. Biz genelde çocuklarla ve yaşlılarla çalışıyoruz, kurumsal yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle çocuklar kahkaha yogasından sonra iletişim kurmakta büyük yol kat ediyor. Kahkaha yogası bilimsel bir tekniktir. Bu yüzden eğitmen tarafından yapılmalıdır. En az 4 seans kahkaha yogası yaptığımızda ciddi anlamda geri dönüşler alıyoruz. Beyin, gerçekle gerçek olmayanı anlayamadığı için yüzünüzdeki hafif bir tebessüm bile sizin gün içerisinde mutlu olmanıza yarıyor. Ben de kahkaha yogasına başlamadan önce arayış içerisindeydim ve çok üzgün bir dönemimdeydim. Bazı rahatsızlıklarla mücadele ediyordum. Kahkaha yogasını hayatıma soktuktan sonra bazı ilaçlarımı bıraktım, kilo verdim. Çocuklarımla iletişimim gelişti” dedi.Kahkaha yogası sırasında sık sık kahkaha atan ve kendilerine tutamayan kadınlar da etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Zeynep Pak, “Kahkaha yogası çok güzel geçiyor. Gülmek çok iyi geldi. Kahkahamız bitmesin” derken, Raziye Yıldız da “Gülmemi tutamıyorum. Beynimize duş aldırdık, diyaframdan nefes aldık, çocuklar gibi neşelendik” ifadelerini kullandı. Melek Ay isimli kadın ise “İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım ve çok memnun kaldım. Uzun süredir gülmüyordum, hatta kahkaha atamıyordum. Şu anda kahkaha atıyorum, çok hoş” sözlerine yer verdi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057629394_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_819f2f40b024f7e3acd7cb8b8fbb63f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahkaha, izmir, yoga

İzmir'de kahkaha yogası etkinliği: 'Uzun zamandır gülmüyorduk'

01:38 20.06.2022 (güncellendi: 01:39 20.06.2022)
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİİzmir’de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar, kahkaha yogası ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu.
İzmir’de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar, kahkaha yogası ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ
Abone olTelegram
İzmir’de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar, kahkaha yogası ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu.

Kahkaha Yogası Eğitmeni ve Mutluluk Bilimi Koçu Yeliz Günal, Gaziemir’de bir grup kadına kahkaha yogası eğitimi verdi. Eğitimlerde doğru nefes almayı öğrenen kadınlar, eğitmenin yönlendirmesiyle kahkaha atma egzersizleri yaptı. Kahkahaların yükseldiği etkinlikte kadınlar, uzun süredir böyle gülmediklerini ve kahkaha yogasının kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

'Çocukluk neşesine geri götürüyor'

Eğitmen Yeliz Günal, “Kahkaha yogası, hiçbir nedeni olmadan attığımız kahkahaların gerçeğe dönüşmesi. Bugün bunu kadınlarımızla deneyimliyoruz. Kahkaha yogası, vücutta sertonin salgılıyor, bizi çocukluk neşemize geri götürüyor. Biz genelde çocuklarla ve yaşlılarla çalışıyoruz, kurumsal yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle çocuklar kahkaha yogasından sonra iletişim kurmakta büyük yol kat ediyor. Kahkaha yogası bilimsel bir tekniktir. Bu yüzden eğitmen tarafından yapılmalıdır. En az 4 seans kahkaha yogası yaptığımızda ciddi anlamda geri dönüşler alıyoruz. Beyin, gerçekle gerçek olmayanı anlayamadığı için yüzünüzdeki hafif bir tebessüm bile sizin gün içerisinde mutlu olmanıza yarıyor. Ben de kahkaha yogasına başlamadan önce arayış içerisindeydim ve çok üzgün bir dönemimdeydim. Bazı rahatsızlıklarla mücadele ediyordum. Kahkaha yogasını hayatıma soktuktan sonra bazı ilaçlarımı bıraktım, kilo verdim. Çocuklarımla iletişimim gelişti” dedi.
Kahkaha yogası sırasında sık sık kahkaha atan ve kendilerine tutamayan kadınlar da etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Zeynep Pak, “Kahkaha yogası çok güzel geçiyor. Gülmek çok iyi geldi. Kahkahamız bitmesin” derken, Raziye Yıldız da “Gülmemi tutamıyorum. Beynimize duş aldırdık, diyaframdan nefes aldık, çocuklar gibi neşelendik” ifadelerini kullandı. Melek Ay isimli kadın ise “İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım ve çok memnun kaldım. Uzun süredir gülmüyordum, hatta kahkaha atamıyordum. Şu anda kahkaha atıyorum, çok hoş” sözlerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала