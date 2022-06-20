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https://tr.sputniknews.com/20220620/japonyada-5-buyuklugunde-deprem--1057633789.html
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T08:41+0300
2022-06-20T08:41+0300
dünya
japonya
deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı. Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı. Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu. İşikawa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.
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japonya, deprem

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

08:41 20.06.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© DHA
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Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu.
İşikawa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.
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