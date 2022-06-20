https://tr.sputniknews.com/20220620/kadikoyde-lgbti-onur-haftasi-etkinlikleri-yasaklandi-1057662523.html

Kadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

Kadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

Kadıköy Kaymakamlığı bu yıl otuzuncusu düzenlenecek LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T18:11+0300

2022-06-20T18:11+0300

2022-06-20T18:11+0300

türkiye

kadıköy

lgbti

lgbti onur yürüyüşü

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30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası' kapsamında Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kadıköy Belediyesi resmi sitesinde duyurulan karara göre, "21.06.2022 günü saat: 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat:23.59’a kadar 7(Yedi) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR." denildi. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından açıklanan kararın tamamı şöyle: "İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü “30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası” konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat:23.59’a kadar 7(Yedi) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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