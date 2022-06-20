https://tr.sputniknews.com/20220620/kadir-sekerin-tutuksuz-yargilanmasi-talebinin-reddine-karar-verildi-1057672996.html

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T22:29+0300

2022-06-20T22:29+0300

2022-06-20T22:29+0300

türkiye

kadir şeker

selçuklu

konya

mahkeme

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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker 5 Temmuz saat 14.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak.Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, yaklaşık 2 hafta önce yaptıkları itirazın mahkemede değerlendirildiğini, duruşmaya kadar Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildiğini kaydetti.Ne olmuştu?Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti. Şeker, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

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kadir şeker, selçuklu, konya, mahkeme