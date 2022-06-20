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https://tr.sputniknews.com/20220620/kolombiyada-cumhurbaskanligi-secimini-solcu-aday-gustavo-petro-kazandi-1057629042.html
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı
Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro yarışı kazandı. Petro 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T01:19+0300
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gustavo petro, kolombiya, cumhurbaşkanlığı

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı

01:19 20.06.2022 (güncellendi: 01:28 20.06.2022)
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Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro yarışı kazandı. Petro 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.
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