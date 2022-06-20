https://tr.sputniknews.com/20220620/kremlin-sozcusu-amerikali-parali-askerler-cenevre-sozlesmesinden-yararlanamaz-1057671101.html

Kremlin Sözcüsü: Amerikalı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi’nden yararlanamaz

Kremlin Sözcüsü: Amerikalı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi’nden yararlanamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da esir alınan ve Rus askerlere yönelik saldırılara katılan Amerikalıları ‘paralı asker’ olarak tanımladı ve bu... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T21:28+0300

2022-06-20T21:28+0300

2022-06-20T22:09+0300

dmitriy peskov

ukrayna krizi

paralı asker

amerikalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057451108_0:80:3181:1869_1920x0_80_0_0_89d8ea53ac2b536dada1a988f3091bbd.jpg

Dmitriy Peskov, Amerikalı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi’nden yararlanamayacağını ifade etti.MSNBC televizyonuna konuşan Peskov, “Onlar paralı askerler ve Ukrayna topraklarında yasadışı faaliyetlerde bulundular. Askerlerimize yönelik bombardımanlarda yer aldılar, hayatları için tehdit oluşturdular ve işledikleri suçların hesabını vermeli” ifadelerini kullandı.Amerikalıları Ukrayna ordusunun askerleri olarak görmediğini vurgulayan Peskov, “Esir düşmelerinin yasal yönünü açıklamaya kalkışmayacağım. Bir şey ortada ki onlar suç işledi. Onlar Ukrayna ordusunun mensubu değil. Cenevre Sözleşmesi onlar için geçerli değil” vurgusunu yaptı.'ABD’li basketbolcu Girner’i rehine olarak görmüyoruz’Peskov, Rusya'da gözaltına alınan Amerikalı basketbolcu Brittney Griner ile ilgili soruya ise, yıldız basketbolcunun rehine olarak tutulmayıp, suç işlediği için bir ceza davasının sanığı olduğu yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, “Ona rehine diyemeyiz. Neden ona rehine demeliyiz? O Rusya yasalarını ihlal etti, şu anda cezai kovuşturma yapılıyor. Bu, rehin alındı demek değil” diye konuştu.Soru soran gazetecinin öne sürdüğü üzere ‘korkunç mesaj’ gönderen şeyin Greiner'in tutukluluğu değil, eylemleri olduğunu söyleyen Peskov, “Ülkeye yasaklı madde sokmaya çalışmak korkunç mesajdır. Rus yasalarına göre kovuşturma yürütülüyor. Bu bağlamda bu kadar katı yasalar sadece Rusya'da yok. Uyuşturucu sokulamayan birçok ülke var, bu nedenle kanun çerçevesinde kovuşturma yapılacak. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy peskov, paralı asker, amerikalı