https://tr.sputniknews.com/20220620/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-1-olu-1057657225.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde 2 TIR ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada, TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T16:02+0300

2022-06-20T16:02+0300

2022-06-20T16:02+0300

türkiye

türkiye

zincirleme kaza

kuzey marmara otoyolu

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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, TIR'ın sürücüsü Ümit E., lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. TIR sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki TIR park halindeki TIR'a, lastiği patlayan TIR ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü.Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

türkiye

kuzey marmara otoyolu

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türkiye, zincirleme kaza, kuzey marmara otoyolu