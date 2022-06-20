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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde 2 TIR ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada, TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T16:02+0300
2022-06-20T16:02+0300
türkiye
türkiye
zincirleme kaza
kuzey marmara otoyolu
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, TIR'ın sürücüsü Ümit E., lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. TIR sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki TIR park halindeki TIR'a, lastiği patlayan TIR ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü.Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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kuzey marmara otoyolu
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türkiye, zincirleme kaza, kuzey marmara otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü

16:02 20.06.2022
© AAKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde 2 TIR ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada, TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, TIR'ın sürücüsü Ümit E., lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. TIR sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.

Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki TIR park halindeki TIR'a, lastiği patlayan TIR ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.
Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü.

Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
11 Haziran , 16:09
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