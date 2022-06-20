https://tr.sputniknews.com/20220620/la-casa-de-papel-kostumu-giyip-ciftetelli-oynadilar-1057650205.html

La Casa De Papel kostümü giyip çiftetelli oynadılar

La Casa De Papel kostümü giyip çiftetelli oynadılar

Bursa'da evlenmeden önce eğlence düzenleyen damat ve arkadaşları La Casa De Papel dizisi kostümlerini giydi. Damadın arkadaşları kostümlerle çiftetelli de... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T14:08+0300

2022-06-20T14:08+0300

2022-06-20T14:09+0300

yaşam

la casa de papel

la casa de papel

dizi

kostüm

evlilik

eğlence

damat

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlilik hazırlığı yapan gencin arkadaşları eğlence düzenledi.İspanya yapımı La Casa De Papel dizisinde yer alan kostümlerin benzerlerini giyen damadın arkadaşları çiftetelli de oynadı.Mahalleli de gençlerin kostümlü eğlencesini ilgi ile takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220220/netfix-la-casa-de-papel-korenin-ilk-resmi-videosunu-yayinladi-1054039221.html

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