https://tr.sputniknews.com/20220620/la-casa-de-papel-kostumu-giyip-ciftetelli-oynadilar-1057650205.html
La Casa De Papel kostümü giyip çiftetelli oynadılar
La Casa De Papel kostümü giyip çiftetelli oynadılar
Bursa'da evlenmeden önce eğlence düzenleyen damat ve arkadaşları La Casa De Papel dizisi kostümlerini giydi. Damadın arkadaşları kostümlerle çiftetelli de... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:08+0300
2022-06-20T14:08+0300
2022-06-20T14:09+0300
yaşam
la casa de papel
la casa de papel
dizi
kostüm
evlilik
eğlence
damat
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlilik hazırlığı yapan gencin arkadaşları eğlence düzenledi.İspanya yapımı La Casa De Papel dizisinde yer alan kostümlerin benzerlerini giyen damadın arkadaşları çiftetelli de oynadı.Mahalleli de gençlerin kostümlü eğlencesini ilgi ile takip etti.
https://tr.sputniknews.com/20220220/netfix-la-casa-de-papel-korenin-ilk-resmi-videosunu-yayinladi-1054039221.html
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la casa de papel, la casa de papel, dizi, kostüm, evlilik, eğlence, damat
La Casa De Papel kostümü giyip çiftetelli oynadılar
14:08 20.06.2022 (güncellendi: 14:09 20.06.2022) Abone ol
Bursa'da evlenmeden önce eğlence düzenleyen damat ve arkadaşları La Casa De Papel dizisi kostümlerini giydi. Damadın arkadaşları kostümlerle çiftetelli de oynadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlilik hazırlığı yapan gencin arkadaşları eğlence düzenledi.
İspanya yapımı La Casa De Papel dizisinde yer alan kostümlerin benzerlerini giyen damadın arkadaşları çiftetelli de oynadı.
Mahalleli de gençlerin kostümlü eğlencesini ilgi ile takip etti.