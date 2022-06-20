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https://tr.sputniknews.com/20220620/manga-bagcilarda-80-bin-kisiye-konser-verdi--1057630764.html
MaNga Bağcılar’da 80 bin kişiye konser verdi
MaNga Bağcılar’da 80 bin kişiye konser verdi
Alternatif rock müzik grubu MaNga, Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda konser verdi. Meydanı dolduran 80 bin kişi, MaNga’nın şarkılarıyla eğlendi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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Müzik grubu MaNga yaklaşık 80 bin kişiye konser verdi. Konsere gelenler rock müziğin ünlü grubu MaNga ile eğlendi.Bağcılar Belediyesi'nin organize ettiği geceye, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklarıyla birlikte katıldı. Sahneye iki çocuğuyla birlikte çıkan Özdemir, MaNga grubuna çiçek verip, selfie çektirdi.
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manga, konser, bağcılar

MaNga Bağcılar’da 80 bin kişiye konser verdi

03:16 20.06.2022 (güncellendi: 03:25 20.06.2022)
© İHAMaNga Bağcılar’da 80 bin kişiye konser verdi
MaNga Bağcılar’da 80 bin kişiye konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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Alternatif rock müzik grubu MaNga, Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda konser verdi. Meydanı dolduran 80 bin kişi, MaNga’nın şarkılarıyla eğlendi.
Müzik grubu MaNga yaklaşık 80 bin kişiye konser verdi. Konsere gelenler rock müziğin ünlü grubu MaNga ile eğlendi.
Bağcılar Belediyesi'nin organize ettiği geceye, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklarıyla birlikte katıldı.
Sahneye iki çocuğuyla birlikte çıkan Özdemir, MaNga grubuna çiçek verip, selfie çektirdi.
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